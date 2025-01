Awantura po meczu Realu, Viniciusa nie musiało być nawet na boisku. Decyzja klubu mówi wszystko

Real Madryt zagra w finale, po meczu znów było głośno o tym obrońcy

Pierwszy gol dla "Królewskich" padł dopiero w 63. minucie, co ewidentnie pokazuje, jak trudne warunki postawili wyżej notowanym rywalom piłkarze z Balearów. Aż do tamtej chwili jednym z głównych motywów meczu były pojedynki Viniciusa z Pablo Maffeo. Argentyńczyk znany jest z tego, że w starciach z Realem odpowiada za brazylijską gwiazdę. Ich pojedynki są zwykle pełne agresji, a nierzadko wykraczają poza sport. Panowie za sobą nie przepadają i widać to przy każdym ich spotkaniu. Nie inaczej sprawa miała się podczas czwartkowego starcia w Arabii Saudyjskiej.