PZPN ogłasza i publikuje film z Wojciechem Szczęsnym. Fani byli w euforii

Nie brakuje głosów, że Michał Probierz powinien nakłonić Wojciecha Szczęsnego do powrotu do reprezentacji Polski. Obecnie wydaje się to misją mało realną, ale wielu kibiców przyjęłoby z uśmiechem ewentualną informację o powrocie Szczęsnego. Zwłaszcza, gdy przypomną sobie o interwencjach z mundialu w Katarze. Do wydarzeń z meczu z Arabią Saudyjską wrócił portal “Łączy Nas Piłka”.