- To zaskakujące, że futbol jest tak globalny, a w głosowaniu nie uczestniczy ponad 1,5-miliardowy kraj, czyli Indie, a uczestniczą dziennikarze z poniżej miliona mieszkańców. Do tego nikt ich nie zna. Patrząc przy tym wszystkim na wyniki, bez głosów dziennikarzy z zaledwie 4 krajów, Namibii, Ugandy, Albanii i Finlandii, to Vinicius zdobyłby Złotą Piłkę. Moim zdaniem powinna być organizowana niezależnie, a głosy powinny być w rękach uznanych osób z prestiżem. Nie wiem, na przykład selekcjonerów czy trenerów. Jakichś znanych osób, które rozumiałyby, że ich głos ma znaczenie dla ich reputacji. My dzisiaj nie znamy głosujących ani ich krajów. Z tych wszystkich powodów Real Madryt uznał, że nie powinien udawać się na tę galę - powiedział (cyt. za Realmadryt.pl).

Reklama