Królowa Polski w Barcelonie. Nieukradzione imperium Anny Lewandowskiej

Lewandowscy podbili Barcelonę

Dziurawe buty i pomoc od Caritasu

Naprawa Fiata Bravo

Dieta mistrza

"Mniej więcej około 2010 roku, kiedy Robert Lewandowski grał w Borussii Dortmund, Anna się do niego przeprowadza. Są parą już od trzech lat, kiedy po kontrakcie w Zniczu Pruszków Lewandowski przechodzi do Lecha Poznań, Annie udaje się warunkowo przejść na indywidualne nauczanie, przeprowadza się do Roberta, ale cały czas krąży między Warszawą a Poznaniem w trybie: trzy dni tu, cztery dni tam. Studiuje wtedy na Akademii Wychowania Fizycznego, nadal trenuje karate. W Niemczech zaczynają już wspólne poważne życie z mieszkaniem na stałe. Robert zmienia wtedy radykalnie swój system odżywiania. Na początku nie było łatwo. Nie chciał żadnej diety, nie wierzył w to, że zmiana nawyków żywieniowych, o których mówiła mu partnerka, może jakkolwiek zmienić jego wydolność. W tym czasie często bywał przeziębiony, skarżył się na niekończący się katar, czuł się ociężały po posiłkach. Lewandowska namawia go, nalega, żeby zaczął jeść to, co ona mu proponuje. Żeby przeszedł na dietę, o której ona coraz więcej się uczyła. On był opornym materiałem. W końcu zgodził się, ale pod warunkiem, że spróbuje przez kilka tygodni i jeśli nie zobaczy rezultatów, ma dać mu spokój.