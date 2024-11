Głośno o Fabiańskim w Anglii. Za chwilę "40" na karku i taki popis. Sztos

Fabiański posadził konkurenta na ławce. Teraz spróbuje zatrzymać snajperów Arsenalu

Wygląda na to, że Fabiański na dłużej wskoczył do wyjściowej jedenastki WHU. Wygrał rywalizację z osiem lat młodszym Alphonse Areolą. Rozegrał cztery kolejne spotkania, a w najbliższy weekend czego go hitowe starcie z Arsenalem.