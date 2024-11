Zapłacili za niego krocie, a on podbija internet. „Co on robi w Ekstraklasie?!”

Wiele spodziewano się przede wszystkim po Gongu. Widzew miał go obserwować od dłuższego czasu i zdecydował się wyłożyć ponoć 350 tys. euro. Jeśli to prawda, to Nigeryjczyk byłby drugim najdroższym transferem w historii łódzkiego klubu w XXI wieku. Droższy tyle że 16 lat temu był Marcin Robak, najskuteczniejszy piłkarz w historii klubu.

Michał Rydz, prezes klubu tak reklamował zawodnika na platformie X: "Ma duży potencjał motoryczny, posiada cechy pod model gry zespołu, ma dużą inicjatywę do ataku, podejmuje adekwatne decyzje w 3 tercji, zdobywa przestrzeń wychodząc za linię obrony, ma dobry 1. kontakt z piłką, prezentuje intensywny doskok pressingowi, w czym pomaga mu jego motoryka, w defensywie odbudowuje pozycję i wiele innych. Do tego oceny dyrektora sportowego, dyrektora skautingu, skautów, trenera i sztabu, analiza ilościowa i porównawcza."

Tymczasem po 14. spotkaniach Gong ma zero goli i zero asyst. Gorsze jednak jest to, że w większości meczów gra po prostu bardzo słabo. Niezły miał tylko występ przeciwko GKS Katowice. Miał imponować szybkością, dryblingiem i w ten sposób stwarzać przewagę na prawym skrzydle. Z Puszczą niemal wyłącznie notował fatalne zagrania. Potrafił w ciągu kilkudziesięciu sekund podać zupełnie do nikogo, sfaulować rywala i kopnąć pan bogu w okno. A takich kiksów w tym spotkaniu było więcej.