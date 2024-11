UEFA nagle ogłosiła ws. meczu ze Szkotami. Na to czekali polscy kibice

Reprezentacja Polski Ligę Narodów UEFA zakończyła nieudanie. Biało-Czerwoni przegrali bowiem 1:2 ze Szkocją na PGE Narodowym w Warszawie, co w dalszej perspektywie sprawia, że następną edycję Polacy rozegrają w dywizji B. Jednym z niewielu zadowolonych miał prawo być Kamil Piątkowski, który po spotkaniu otrzymał nominację do gola kolejki. UEFA już ogłosiła, że Polak to głosowanie wygrał.