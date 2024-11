Wystarczy tylko jeden gol Roberta Lewandowskiego. O tym nie mówi się za dużo

- Powiem szczerze, że w trakcie spotkania wiedziałem, że jestem blisko tej setnej bramki. Jednak jak zdobyłem te dwa gole, to nie zastanawiałem się, ile mi brakuje albo która to bramka była. Ta liczba jest przede mną. Trener mi powiedział: "strzelisz przed własną publicznością, to będzie lepiej smakowało". Pod tym względem na pewno się cieszę. To fajna liczba, ale można ją poprawić - mówił TVP Sport po meczu 6 listopada.

To jednak nie jedyne osiągnięcie, na którego progu się znajduje. Jeśli do końca roku chociaż raz trafi do siatki (będzie miał na to łącznie 7 spotkań), po raz 9. w karierze osiągnie pułap co najmniej 40 goli w danym roku kalendarzowym. Zrównałby się pod tym względem z legendami - Pele, Ferencem Puskasem, Josefem Bicanem, Alfredem Quillem oraz Fernando Peyroteo. Wyżej od nich znajdują się tylko... wspomniani Ronaldo i Messi (odpowiednio 13 i 12 lat).