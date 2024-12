Salah nie dla FC Barcelona. Lewandowski może ucierpieć

Hiszpan gra praktycznie wszystko od deski do deski, a przy jego wieku jest to oczywiście dość niebezpieczne w kontekście przyszłości, co pokazał, choćby przykład Ansu Fatiego . Jakiś czas temu "Mundo Deportivo" ogłosiło, że "Blaugrana" zainteresowana jest sprowadzeniem Mohameda Salaha jako wolnego zawodnika po zakończeniu obecnego sezonu. Ten transfer wyglądał jak możliwość hitowej współpracy dla Roberta Lewandowskiego.

Faktycznie Salah nie należy do najmłodszych piłkarzy, ale trudno skreślić 32-latka z powodu wieku, patrząc na to, co aktualnie wyczynia w barwach Liverpoolu. W tym sezonie bowiem Salah wystąpił łącznie w 20 spotkaniach, w których strzelił 13 goli i 11 razy asystował swoim kolegom. Według wielu to właśnie skrzydłowy "The Reds" aktualnie prowadzi w wyścigu o Złotą Piłkę 2025, choć to raczej wygląda w tym momencie na wróżenie z fusów.