Wspomniana afera z Igą Świątek w roli głównej wybuchła w czwartek. Nasza najlepsza tenisistka poinformowała wówczas, że podczas testów antydopingowych w jej organizmie wykryto śladowe ilości zakazanej substancji - trimetazydyny (TMZ), którą - jak się później okazało - zanieczyszczona była zażywana przez wiceliderkę rankingu WTA melatonina. Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa (ITIA) natychmiast wkroczyła do akcji i nałożyła na Igę Świątek karę miesięczne zawieszenie, którym 23-latka została objęta na czas składania wyjaśnień. Później zostało ono tymczasowo zniesione, a obecnie do jego definitywnego zakończenia pozostało jeszcze 8 dni. Reklama

- Nareszcie mogę... i dlatego od razu dzielę się z Wami najcięższym doświadczeniem w moim życiu. Przez ostatnie 2,5 miesiąca poddałam się surowemu postępowaniu agencji ITIA, które potwierdziło moją niewinność. Jedyny pozytywny test antydopingowy w mojej karierze z niewiarygodnie niskim stężeniem substancji zabronionej, o której nigdy wcześniej nie słyszałam, sprawił, że pod znakiem zapytania stanęło wszystko, na co pracowałam przez całe życie. A ja i cały mój zespół zmierzyliśmy się z ogromnym stresem i lękiem. Wszystko zostało skrupulatnie wyjaśnione, a ja mogę z czystą kartą wrócić do tego, co kocham najbardziej i wiem, że będę teraz silniejsza niż kiedykolwiek - napisała Iga Świątek w swoim oficjalnym komunikacie, któremu towarzyszył także długi film z nagranymi wyjaśnieniami ze strony tenisistki.

Swoje stanowisko w tej sprawie przedstawiła także wspomniana Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa. - Zanieczyszczenie zostało potwierdzone przez niezależne i akredytowane przez WADA Sports Medicine Research & Testing Laboratory (SMRTL) w stanie Utah w USA. ITIA uznała, że pozytywny wynik testu był spowodowany skażeniem regulowanego leku bez recepty (melatoniny), produkowanego i sprzedawanego w Polsce, który zawodnik przyjmował na jet lag i problemy ze snem, a zatem naruszenie nie było celowe - przekazano w oficjalnym oświadczeniu . Reklama

Tenis. Iga Świątek z "wiadomością" w czasie medialnej burzy. Kibice komentują nagranie Polki

Sprawę Igi Świątek obszernie komentowali eksperci, specjaliści z zakresu walki z dopingiem oraz osoby ze środowiska tenisowego. Między innymi trener Polki - Wim Fissette , który od razu uwierzył w brak złych intencji 23-latki.

- Iga opowiedziała mi o sprawie i pozostawiła mi decyzję o naszej współpracy. Obserwowałem ją przez długi czas, jej wartości, etykę pracy, standardy. Od początku byłem przekonany, że jest niewinna, więc nie wpłynęło to na moją decyzję o dołączeniu do zespołu. To była niezwykle stresująca i trudna sytuacja dla Igi i całego teamu - wyjawił belgijski szkoleniowiec w rozmowie z "The National".

Teraz "ciszę przerwała" sama Iga Świątek, kolejny raz publikując post w mediach społecznościowych. Tym razem pochwaliła się w nim, że mimo trwającego zamieszania, wciąż ciężko pracuje nad swoją formą, by w nowym sezonie powalczyć o odzyskanie fotelu liderki rankingu WTA, na którym dumnie zasiada obecnie Aryna Sabalenka.

Jest to o tyle ciekawe, że taki ruch Polki pozwala sprawdzić, jak odbierana jest ona obecnie w oczach swoich fanów. A ich reakcja jest w znacznej mierze pozytywna, o czym świadczą najbardziej popularne komentarze, zamieszczone pod jej nagraniem. Reklama

- "Przytulam Cię mocno Iga i wierzę w Ciebie. Nigdy w siebie nie wątp", "Dalej, dziewczyno. Bierz co twoje", "Naprzód, Iga!", "Nie mogę się doczekać nowego sezonu z Tobą! Wracaj i odzyskaj to, co zostało Ci skradzione", "Ciężka praca mówi sama za siebie. Jesteś wojowniczką, masz to. Jesteśmy z Tobą" - czytamy w wybranych wpisach fanów Igi Świątek.

