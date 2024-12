Miał wszystko, żeby zatrzymać Zmarzlika. Mistrz świata wpadł w kłopoty

Znacząca różnica, to dlatego miał zagrozić Zmarzlikowi

Przenosiny do Orlen Oil Motoru Lublin okazały się strzałem w dziesiątkę. Sezon 2023 był najlepszym w jego karierze. Gdyby nie złamana ręka, to zdobyłby brązowy medal w cyklu Grand Prix . Holder miał wszystko, żeby w kolejnych latach zagrozić Bartoszowi Zmarzlikowi.

Gdy porównywano go z Danielem Bewleyem, to główną różnicą była agresja i bezkompromisowość w jeździe 28-latka. Kiedy trzeba, to Holder zamknie "bramę" rywalowi i nie przepuści go pod płotem. Te umiejętności najczęściej weryfikują czy dany żużlowiec sięga po największe laury w międzynarodowych imprezach.