Dobre wieści z Florencji. Fiorentina ogłasza ws. Bove

Podczas meczu Serie A z Interem Mediolan na murawę upadł niespodziewanie Edoardo Bove. Doszło do tego, gdy próbował on zawiązać buty. Dzięki błyskawicznej reanimacji ratowników udało się go uratować i trafił do szpitala, gdzie przeszedł pierwsze badania. O ich wynikach poinformował klub.