Fatalna seria trwa, Guardiola znowu bezradny. Manchester City ograny w hicie

W 13. rundzie Premier League rozegrano kilka ciekawych spotkań - w sobotę Arsenal rozbił West Ham 5:2 , z kolei następnego dnia Chelsea ograła 3:0 Aston Villę, a Manchester United nie dał szans Evertonowi (4:0). Kolejkę wieńczyło szlagierowe starcie aktualnego lidera, Liverpoolu z aktualnym mistrzem kraju, Manchesterem City . Faworytem byli "The Reds" i to nie tylko ze względu na aktualną pozycję w tabeli.

Premier League. Liverpool zaskoczył Manchester City już na początku

Zespół prowadzony przez Arne Slota nie zamierzał zwalniać i jeszcze w pierwszej połowie starał się podwyższyć prowadzenie. "The Reds" zdominowali bezradnych rywali, którzy nie wyglądali na drużynę będącą w stanie w niedzielne popołudnie nawiązać wyrównaną walkę z gospodarzami. Piłkarze Guardioli grali wolniej, często reagowali nerwowo i brakowało im konkretów w ofensywie. Mimo starań Liverpoolu wynik 1:0 nie uległ jednak zmianie do końca pierwszej połowy.

Cierpliwość "The Reds" w końcu została wynagrodzona - na kwadrans przed końcem regulaminowego czasu gry sędzia podyktował rzut karny za faul Ortegi, a jedenastkę pewnie wykorzystał Salah. Wynik 2:0 dla gospodarzy nie uległ zmianie do końca spotkania. A to oznacza, że Manchester City na przełamanie fatalnej passy meczów bez kompletu punktów będzie musiał poczekać co najmniej do 4 grudnia, kiedy to podejmie Nottingham Forrest.