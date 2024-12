Thriller w meczu Legii. Faworyt trafiony tuż przed końcem, szał na trybunach

Legia nie traci bramek tylko w Europie. W Mielcu przyjęła dwa mocne gongi

Niezawodnym egzekutorem okazał się Wlazło i zrobiło się 1:1. Do końca pierwszej odsłony rezultat nie uległ już zmianie. Przewaga optyczna była po stronie ekipy z Łazienkowskiej, ale to było za mało, by skarcić po raz drugi broniących się z determinacją mielczan.