Michał Probierz zaszokował, ale co zrobił Zieliński. "Szpilka" wbita w kibiców reprezentacji

Reprezentacja Polski przegrała na PGE Narodowym ze Szkocją 1:2 i tym samym spadła do niższej dywizji. Biało-Czerwoni kolejny raz fatalnie wyglądali w defensywie i pozwolili, by rywal strzelił dwa gole. A mimo to zarówno Michał Probierz, jak i Piotr Zieliński gloryfikowali występ Polaków na tle Szkotów. Niedługo po meczu z ust, pełniącego w ostatnich spotkaniach rolę kapitana drużyny padły słowa, które odbiły się szerokim echem w mediach. Była to "lekka szpilka" wycelowana w kibiców.