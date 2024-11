Były selekcjoner bezwzględny ws. kadry. "Widać Probierz myśli inaczej"

To już koniec marzeń reprezentacji Polski o pozostaniu na najwyższym szczeblu Ligi Narodów UEFA - "Biało-Czerwoni", po niedawnej, druzgoczącej porażce z ekipą Portugalii, 18 listopada musieli koniecznie nie przegrać ze Szkocją, by móc przedostać się do barażu o utrzymanie w dywizji A. Plan w tej kwestii spalił jednak na panewce.