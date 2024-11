My płaczemy, San Marino świętuje. Historyczna wygrana i... baraże o mundial?

Awans i miano najlepszej ekipy tej grupy Dywizji D oznacza, że San Marino ma spore szanse na to, by przez Ligę Narodów wskoczyć do baraży o awans na MŚ. Zakwalifikują się do nich czterej zwycięzcy swoich grup LN, którzy w grupach el. MŚ nie zajmą miejsc 1-2.