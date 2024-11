Cezary Kulesza "goni" Edwarda Brzostowskiego. Fatalny obraz kadry

Śmiem twierdzić, że selekcjoner Michał Probierz, gdyby patrzył na wyniki polskiej kadry dokładnie z tej perspektywy, co zadający mu pytania, to także rwałby sobie włosy z głowy. Skoro jednak już ogłosił, że nie zamierza z własnej woli żegnać się z kadrą , to wręcz ma obowiązek robić dobrą minę do złej gry, bo inaczej sam podpisałby na siebie wyrok. To prawda, że w kilku meczach za kadencji tego selekcjonera przyjemnie patrzyło się na grę biało-czerwonych. Choćby w meczu ze świetną Chorwacją potrafili wrócić z dalekiej podróży, a także we wczorajszym meczu, po dramatycznym początku, prezentowali długimi fragmentami futbol ofensywny, nastawiony na zdobywanie goli.