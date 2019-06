Serbom nie pomógł nowy napastnik Realu Madryt - Luka Jović. W drugim swoim meczu na Euro U-21 byli tylko tłem dla Niemców. Dostali lanie 1-6 w Trieście i stracili szansę na wyjście z grupy.

Niemcy rozegrali bardzo dobre spotkanie i potwierdzili, że są jednymi z głównych faworytów turnieju.



Objęli prowadzenie w 17. minucie, gdy Levin Oeztunali idealnym prostopadłym podaniem otworzył drogę do bramki Marco Richterowi. Serbom nie udała się pułapka ofsajdowa, niemiecki napastnik lekko trącił piłkę obok bramkarza i powoli wtoczyła się do siatki. To już trzeci gol Richtera w turnieju. Dwukrotnie wpisał się na listę strzelców w pierwszym spotkaniu z Danią (3-1).

Serbowie nie mieli atutów, by zmusić rywali do błędów. Niemcy dominowali na boisku i kolejne gole były kwestią czasu. Jeszcze przed przerwą zdobyli kolejne dwie bramki, obie po znakomicie rozegranych kontratakach.



W 30. minucie rozegrali kapitalną trójkową akcję. Rozpoczął ją Florian Neuhaus, asystę zaliczył Richter, a z bliska do siatki trafił Gian-Luca Waldschmidt. Ten sam zawodnik podwyższył na 3-0 po rajdzie i precyzyjnym strzale w pełnym biegu w 37. minucie.



Pięć minut później Oeztunali trafił w poprzeczkę, a jeszcze przed końcem pierwszej części Niemcy nie wykorzystali dwóch rzutów wolnych tuż sprzed linii pola karnego.



Serbia poważnie zagroziła rywalom dopiero w 53. minucie - strzelił Luka Jović, ale Alexander Nuebel sparował piłkę na róg.

Dziesięć minut później prawą stroną boiska uciekł Richter, dośrodkował i gdy wydawało się, że Nadiem Amiri podwyższy na 4-0, Serbów instynktowną interwencją uratował Boris Radunović. Bramkarz nie mógł już nic poradzić po pięknym strzale Mahmouda Dahouda w 69. minucie.



W 80. minucie Waldschmidt skompletował hat-tricka. Łatwo ograł obrońcę, strzelił, a piłka po rękach bramkarza wpadła do siatki.



Szansę na zdobycie pierwszej bramki dla Serbów w turnieju otrzymał Andrija Żivković po tym, jak Dahoud sfaulował Lazara Randelovicia w polu karnym. Skrzydłowy Benfiki pewnie wykorzystał "jedenastkę" w 85. minucie.

Gdy do końca doliczonych dwóch minut brakowało ośmiu sekund, Arne Maier podwyższył na 6-1 pięknym strzałem w okienko.

2. kolejka UEFA Euro U-21

2019-06-20 21:00 | Stadion: Stadio Nereo Rocco | Arbiter: I. Kovacs Niemcy U-21 Serbia U-21 6 1 DO PRZERWY 3-0 M. Richter 16' L. Waldschmidt 30',37',80' M. Dahoud 69' A. Maier 90' A. Živković 85'

6 1 Niemcy U-21 Serbia U-21 Radunović Babić Bogosavac Gajić Milenković Živković Lukić Pantić Račić Jović Radonjić Nübel Baumgartl Henrichs Klostermann Tah Öztunali Dahoud Eggestein Neuhaus Waldschmidt 3 Richter SKŁADY Niemcy U-21 Serbia U-21 Alexander Nübel Boris Radunović Timo Baumgartl Srđan Babić Benjamin Henrichs Miroslav Bogosavac Lukas Klostermann Milan Gajić Jonathan Tah 18′ 18′ Nikola Milenković 46′ 46′ Levin Mete Öztunali 85′ (k.) 85′ (k.) Andrija Żivković 69′ 69′ Mahmoud Dahoud Saša Lukić 67′ 67′ Maximilian Eggestein 46′ 46′ Danilo Pantić Florian Neuhaus 44′ 44′ Uroš Račić 30′, 37′, 80′ 30′, 37′, 80′ Gian-Luca Waldschmidt 69′ 69′ Luka Jović 16′ 16′ 74′ 74′ Marco Richter 85′ 85′ Nemanja Radonjić REZERWOWI Florian Müller Miloš Ostojić Marcus Schubert Dragan Rosić Waldemar Anton 85′ 85′ Aleksandar Lutovac Robin Koch Svetozar Marković Maximilian Mittelstädt Aleksa Terzić Felix Uduokhai Luka Adžić 46′ 46′ Nadiem Amiri Erhan Mašović Eduard Löwen 69′ 69′ Dejan Joveljić 67′ 67′ 90′ 90′ Arne Maier 46′ 46′ Lazar Ranđelović Suat Serdar Ivan Šaponjić Johannes Eggestein Igor Zlatanović 74′ 74′ Lukas Nmecha