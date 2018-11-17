Chile przegrało z Kostaryką 2:3 (0:1) w towarzyskim meczu piłkarskim rozegranym w mieście Rancagua w pobliżu Santiago.
Dwie bramki dla gości strzelił Kendall Waston, a jedną Ronald Matarrita. Gole dla Chile uzyskali Sebastian Vegas i Alexis Sanchez.
W 82. minucie, przy stanie 1-3, Sanchez nie wykorzystał rzutu karnego; jego strzał obronił Esteban Alvarado.
Chile - Kostaryka 2-3 (0-1)
Bramki: dla Chile - Sebastian Vegas (70), Alexis Sanchez (90); dla Kostaryki - Kendall Waston (36, 59), Ronald Matarrita (64).