Polski duet w wielkim europejskim klubie? Chce ich były triumfator Ligi Mistrzów

Zimowe okno transferowe może być kluczowe dla... Michała Probierza. Selekcjoner reprezentacji Polski w ostatnich miesiącach narzekał na to, że zawodnicy nie grają swoich klubach i z pewnością ma nadzieję, że kilku z nich zmieni kluby w trakcie zimowego okna transferowego. 31 grudnia dobrze zorientowany na rynku transferowym dziennikarz hiszpańskiego Relevo Matteo Moretto poinformował, że Nicolą Zalewskim poważnie zainteresowany jest jeden z największych klubów we Francji . Teraz okazuje się, że zarzuca on również sieci na Jakuba Kiwiora .

Zalewski w Olympique'u Marsylia? Do piłkarza AS Romy może dołączyć Jakub Kiwior

Chodzi o Olympique Marsylia . Tym razem francuski dziennik "La Provence" podaje, że dziewięciokrotny mistrz Francji i triumfator Ligi Mistrzów z 1993 roku widziałby Jakuba Kiwiora w swoim składzie. Co ciekawe, Francuzi nie dają jednak wielkich szans na powodzenie takiego ruchu. Twierdzą bowiem, że Kiwior w ostatnich tygodniach gra regularnie i ciężko będzie go wyciągnąć z Arsenalu .

Dlatego nie można powiedzieć, iż sytuacja naszego stopera uległa poprawie, tym bardziej że jego występy w Premier League i Lidze Mistrzów wynikały głównie z kontuzji Riccardo Calafioriego, którego Kiwior zastępował na lewej obronie. Tak więc wyciągnięcie go z drużyny Mikela wcale nie musi być takie trudne, jak piszą Francuzi, choć niewykluczone, że jeśli 24-latek zdecyduje się na przenosiny, to będzie mu jednak bliżej do Serie A, w której już miał okazję występować, niż do Ligue 1.