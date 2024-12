Sensacyjne wieści z Włoch, nowy kierunek dla Zalewskiego. Europejski gigant już działa

Przyszłość Nicoli Zalewskiego leży poza Rzymem - to jest pewne. Włodarze "Wilków" starają się znaleźć nowy klub dla reprezentanta Polski, który nie liczy się dla trenera, a do tego dość wrogo są do niego nastawieni kibice. Zimowy transfer jest już przesądzony, a właśnie przez wahadłowym otworzył się sensacyjny kierunek. Do Romy wpłynęła wiadomość od francuskiego giganta. Niewykluczone, że Zalewski zamieni Serie A na Ligue 1.