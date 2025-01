Debiut Szczęsnego w cieniu skandalu? W Hiszpanii wrze, mówią o wielkiej krzywdzie

Sylwester i pierwsze dni 2025 roku w Barcelonie są bardzo nerwowe. Klub do północy 31 grudnia musiał przesłać wszystkie niezbędne dokumenty i otrzymać od władz LaLigi zgodę na zarejestrowanie Daniego Olmo.

Oficjalnie ta sztuka Joanowi Laporcie i jego zarządowi się nie udała. Doszło tym samym do jego wielkiej kompromitacji. Od 1 stycznia bowiem Dani Olmo i Pau Victor , bo jego przypadek jest podobny, są wolnymi zawodnikami i mogą odejść z Barcelony za darmo.

Jeśli tak się stanie, Laporta "przepaliłby" ok. 60 milionów euro, które latem 2024 roku zostały przeznaczone na transfer Olmo . Taka wpadka przy obecnej sytuacji finansowej klubu byłaby wielką kompromitacją. Samo dopuszczenie do takiej sytuacji jest już postrzegane jako wielki absurd.

Ani słowa o Szczęsnym. Hiszpanie skupiają się na "skandalu", "krzywdzie" i "niedorzeczności"

Kataloński "Sport" wprost pisze o "skandalu" i właśnie to słowo, napisane wielkimi literami i na czerwono, umieścił w centralnej części swojej okładki. Tuż pod nim widzimy fotografię, na której Joan Laporta i Dani Olmo pozują do wspólnego zdjęcia w dniu transferu.

Nawet madrycka "Marca" tego dnia na okładce postawiła na Barcelonę i aferę związaną z Danim Olmo. "Ten przypadek to ruina" - komentują stołeczni dziennikarze, podkreślając nieudolność rządów Joana Laporty. Znaczna część społeczności barcelonismo uważa, że jeśli Daniego Olmo ostatecznie nie uda się zarejestrować, obecny prezydent klubu powinien podać się do dymisji. Mniejsza część sądzi, że już samo dopuszczenie do takiej sytuacji jest ku temu wystarczające. Sam Laporta natomiast rzekomo ani myśli ustępować ze swojego stanowiska.