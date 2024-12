Francuzi zaniepokojeni Marcinem Bułką. Ostatni mecz przelał czarę goryczy

Bułka chciał wykonać kolejny ruch po sezonie, póki co musi wrócić do najwyższej formy

Marcin Bułka zaliczył przełom w sezonie 2023/2024. Jego wspaniała dyspozycja pozwoliła OGC Nice awansować do europejskich pucharów, a media ścigały się w donoszeniu o kolejnym rekordzie Polaka. Ostatecznie jego bilans czystych kont zatrzymał się na 17 w 34 meczach Ligue 1 . Wydawało się jasne, że niebawem golkiper trafi do lepszego klubu.

Bułka postanowił zostać na Lazurowym Wybrzeżu przez kolejny rok. Umowa wiążąca go z Niceą wygasa wraz z końcem tego sezonu, więc Polak mógłby później odejść z kartą na ręku . Z pewnością miał jednak w planie wzmocnienie swojej pozycji. O tym nie może jednak na razie marzyć, bo runda jesienna bieżącej kampanii nie jest w jego wykonaniu udana .

Za Bułką kolejny nieudany występ. Francuzi zwracają uwagę na złożoność problemu

W minioną sobotę Nicea pokonała u siebie Le Havre (2:1). Bułka nie może być jednak zadowolony ze swojego występu. W szóstym spotkaniu z rzędu - licząc wszystkie rozgrywki - 25-latek nie zdołał zachować czystego konta. Mało tego, w kilku sytuacjach nie zachował się najlepiej, a portal nicemartin.com ocenił go na zaledwie cztery w dziesięciopunktowej skali.

Głębszą analizę sytuacji Polaka przedstawili zaś dziennikarze z serwisu fracebleu.fr. Zwrócili uwagę na słabszą dyspozycję gracza i zastanawiają się, czy nie wiąże się ona z sytuacją... reprezentacji Polski. Podkreślają, iż Bułka miał nadzieję na zostanie niekwestionowanym numerem jeden Biało-Czerwonych, a tymczasem musi dzielić minuty z Łukaszem Skorupskim. Niepokój Francuzów wzbudziło też zachowanie golkipera po ostatnim gwizdku przeciwko Le Havre. Podczas, gdy wszyscy jego koledzy świętowali z kibicami zwycięstwo w mikołajkowych czapkach, Polak w samotności udał się do szatni. Miało to miejsce chwilę po tym, jak bramkarz obsztorcował 17-letniego kolegę z zespołu, Amidou Doumbouyę - co również nie spodobało się mediom.