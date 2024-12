Wielkie wyróżnienie dla Polaków, najlepsi z najlepszych. Nie było wątpliwości

Koniec roku to czas wszelkich podsumowań - również i tych piłkarskich. Redakcja "L'Equipe" właśnie zainaugurowała tradycyjny plebiscyt w którym czytelnicy dziennika wybierają najlepszą jedenastkę Ligue 1 z ostatnich 12 miesięcy. W elitarnym gronie nominowanych znalazło się trzech Polaków - z czego jeden w swoisty sposób posłał mocny sygnał do selekcjonera Michała Probierza, by ten już go dłużej nie pomijał przy powołaniach...