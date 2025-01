Barcelona pod ścianą, Lewandowski patrzy z niepokojem. Możliwy wielki transfer

Ronald Araujo wrócił po siedmiu miesiącach i od razu wywołał burzę

Ronald Araujo przez długi czas był jednym z ulubieńców kibiców FC Barcelona. Chociaż trafił do akademii dopiero w wieku 19 lat, uznawany jest za wychowanka klubu, pełni też funkcję jednego z kapitanów. Reprezentant Urugwaju dysponuje świetnymi warunkami fizycznymi i szybkością, do tego nieraz pokazywał swoje przywiązanie do barw. Opinia fanów zmieniła się jednak pod koniec minionego sezonu. W rewanżowym starciu w ćwierćfinale Ligi Mistrzów Araujo obejrzał czerwoną kartkę, co miało ogromny wpływ na to, że do dalszej fazy rozgrywek awansowało Paris Saint-Germain. 25-latek unikał jednak wzięcia odpowiedzialności za siebie. Nie pomógł fakt, iż tuż po tych zdarzeniach doznał tajemniczego urazu, przez który ominęła go końcówka sezonu. Obrońca poleciał na Copa America, gdzie przytrafiła mu się naprawdę poważna kontuzja. W jej wyniku miał pauzować przez dwa miesiące, a wrócił do gry po ponad pół roku. Swój pierwszy mecz po powrocie przypadł na niedawny debiut Wojciecha Szczęsnego przeciwko UD Barbastro. Araujo zaprezentował się świetnie w obronie, a do tego zaliczył asystę przy golu otwierającym spotkanie. Media najwięcej uwagi poświęciły jednak słowom Urugwajczyka po ostatnim gwizdku.