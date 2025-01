Cały zespół FC Barcelona pod koniec 2024 roku popadł w spory kryzys i przede wszystkim w lidze hiszpańskiej punktował dramatycznie słabo. Kolejne porażki i remisy sprawiły, że drużyna prowadzona przez Hansiego Flicka nie tylko straciła pozycję lidera La Liga, ale ma straty do Realu Madryt i Atletico Madryt . W ostatnich kolejkach nie popisywał się również Robert Lewandowski , który po dobrym początku sezonu znów się zaciął.

Największym zarzutem pod adresem kapitana reprezentacji Polski było to, że marnował znakomite okazje do zdobycia bramki. I był to jeden z powodów słabego punktowania Barcelony, bo m.in. w rywalizacji z Leganes Lewandowski mógł i w zasadzie powinien zdobyć dwie bramki. Kibice z Katalonii wierzą, że początek 2025 roku będzie przełamaniem ich zespołu. A w nowy rok Barcelona może wejść z przytupem i pierwszym trofeum.