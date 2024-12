Szczęsny jeszcze nie zagrał, a w Hiszpanii już wieszczą. "Wybraniec", w Barcelonie zapadła decyzja

Lokalne media mają jednak pewność, że Inaki Pena również nie jest postrzegany jako przyszłość drużyny. Wiele wskazuje na to, że wychowanek gra, dopóki po kontuzji nie wróci niemiecki kapitan drużyny. Później Pena wróci na ławkę rezerwowych. A co ze Szczęsnym? W obecnej sytuacji przyszłość Polaka jest jedną wielką niewiadomą.

Barcelona podjęła decyzję ws. pozycji bramkarza. "Wybraniec" dziś ma tylko 18 lat

Marc-Andre ter Stegen siłą rzeczy również nie będzie grał w Barcelonie przez wiele lat. Niemiec ma już 32 lata, a jego umowa z "Dumą Katalonii" obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Nie wiadomo również, w jakiej formie po poważnym urazie wróci on do gry. A Barcelona na co dzień potrzebuje bramkarza, który potrafi wskoczyć na światowy poziom.