Dramat Lewandowskiego, to będzie sądny dzień. W szatni Barcelony mówią tylko o tym

Dane te są bardzo niepokojące, szczególnie że Robert Lewandowski nie ma problemu z dochodzeniem do znakomitych sytuacji. Problem polega na tym, że napastnik spektakularnie je marnuje. Szczególnie w pamięć zapadły zmarnowane "setki" w meczach z Leganes i Atletico Madryt - oba spotkania Barcelona przegrała różnicą jednej bramki.

Już teraz w szatni piłkarze dostrzegają jednak światełko w tunelu. Coś, co może sprawić, że sytuacja mentalna drastycznie się odmieni, a oni sami nabiorą więcej pewności siebie i odblokują się na drugą część sezonu.

Nowy priorytet Barcelony. To ma być "punkt zwrotny" sezonu

Już 8 stycznia FC Barcelona rozegra bowiem pierwszy mecz w ramach Superpucharu Hiszpanii. Jej rywalem będzie Athletic Club . Jeśli "Duma Katalonii" wygra to spotkanie, zagra w finale z Realem Madryt lub RCD Mallorca - a jego stawką będzie trofeum.

W sezonie 2022/23 FC Barcelona zdobyła Superpuchar Hiszpanii , a później sięgnęła po mistrzostwo kraju. Było to pierwsze trofeum Roberta Lewandowskiego w nowych barwach. Piłkarza Barcy wierzą, że teraz uda im się powtórzyć ten wyczyn.

Według Javiego Miguela, dziennikarza "AS", szatnia FC Barcelona ma nadzieję, że triumf w tym małym turnieju w Arabii Saudyjskiej będzie dla niej punktem zwrotnym w tym sezonie. Drużyna Hansiego Flicka chce wrócić do tego, co prezentowała na początku sezonu i wygrać przynajmniej jedno ważne trofeum.