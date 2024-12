W rozgranych od stycznia 52 meczach w barwach "Dumy Katalonii" - biorąc pod uwagę tylko występy w La Liga oraz Lidze Mistrzów - Robert Lewandowski zdobył aż 40 bramek . Co ciekawe, czyni go to najskuteczniejszym snajperem występującym w pięciu najlepszych ligach Europy (angielskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, włoskiej oraz francuskiej), jeśli uwzględnimy także trafienia zanotowane w rozgrywkach pod egidą UEFA.

Co innego Erling Haaland, który traci do naszego reprezentanta trzy gole i będzie miał jeszcze dwie okazje, by poprawić ten dorobek. W czwartek 26 grudnia jego Manchester City zmierzy się z Evertonem, a w niedzielę z Leicester City. Norweg będzie najprawdopodobniej podwójnie zmotywowany do walki o kolejne bramki. Będzie chciał bowiem pomóc swojej ekipie w zażegnaniu kryzysu, odpowiadając przy tym także na padającą pod jego adresem krytykę.