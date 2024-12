W Hiszpanii tracą już nerwy, Lewandowski zbesztany przez kolegę. Później brutalna ocena

- Wszystko jednak załamało się w ostatnich ośmiu meczach, w których Lewy strzelił tylko dwa gole, a Barça się rozpadła. Wątpliwości powróciły, a sam zawodnik przyznaje, że brakuje mu spokoju w polu i pewności siebie... Ale czy to wszystko, co się dzieje? - zapytał Joan Battle.

Gavi wściekły na Lewandowskiego. W Hiszpańskich mediach zawrzało

Dziennikarz wspomina sytuację jak Gavi, 20-letni wychowanek Barcelony, zbeształ reprezentanta Polski za zmarnowane sytuację i za jego grę w pressingu. Piłkarz miał pretensję do Lewandowskiego o to, że ten naciska na rywali ze zbyt małą intensywnością. To ciekawe, bo akurat z Gavim Polak zawsze miał bardzo dobre relacje.

- Chciałbym, żeby to było tylko to, ale dzieją się inne bardzo niepokojące rzeczy. Na przykład zbesztanie go przez Gaviego. Możemy to odczytywać w dowolny sposób, ale jest to znamienne dla stanu rzeczy - komentuje Battle.