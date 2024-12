Zmiany w Legii Warszawa. To już pewne, niecodzienne rozwiązanie

Jacek Zieliński był atakowany z kilku stron

Dokładnie w sobotę 28 grudnia będą mijały trzy lata, odkąd Jacek Zieliński pełni funkcję dyrektora sportowego Legii Warszawa. Zespół ma za sobą udaną rundę jesienną, po której wciąż liczy się w grze na wszystkich trzech frontach. Można by zatem założyć, że 57-latek przeżywał w ostatnich sezonach znacznie gorszy moment, ale to nie do końca prawda.

"Prawda jest taka, że na tę chwilę nie dostałem żadnego nazwiska, które byłoby wystarczająco zadowalające, by wzmocnić drużynę. Będę skupiał się ze sztabem na tym, co robimy, czyli na pracy z piłkarzami, których mam, na zaufaniu im i spowodowaniu, by się rozwijali. Idę na każdą wojnę z moimi żołnierzami i nie mam z tym żadnego problemu, tak, jak do tej pory" - mówił przed kilkoma dniami Portugalczyk, ewidentnie uderzając w pracę Zielińskiego. Kontrakt dyrektora obowiązywał tylko do końca roku, więc fani mieli nadzieję, że Dariusz Mioduski wykorzysta przerwę zimową, by zatrudnić na tym stanowisku kogoś nowego. Ich zapał ostudził jednak Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, który już w poniedziałek przed południem zapowiadał, iż Zieliński zostanie w klubie.