Końcówka roku to oczywiście bardzo dobry czas na podsumowania. Swoje przemyślenia z ostatnich dwunastu miesięcy opublikowała na Instagramie Zofia Noceti-Klepacka. 38-latka szykuje się do powrotu do profesjonalnego sportu. Wyraziła żal do Polskiego Związku Żeglarskiego za brak wsparcia. Uważa, że wynika ono z kwestii politycznych, wspomniała o ministrze sportu i turystyki Sławomirze Nitrasie.