Transferowy hit. Reprezentant miał wrócić do Polski, nagły zwrot akcji

Jako, że kampania ta jest już w pełni za nami, po drugiej stronie Atlantyku przyszedł teraz czas na to, by drużyny skupiły się na roszadach transferowych - i w tej kwestii pojawił się dosyć istotny wątek związany z Mateuszem Klichem .

Już od pewnego czasu zapowiadało się na to, że pomocnik po dwóch latach rozstanie się z zespołem D.C. United. Jednocześnie pojawiły się plotki, że być może powróci on do swojego dawnego klubu - Cracovii - ale ostatecznie raczej dalej będzie on poszukiwał szans na pokazanie swych umiejętności na amerykańskich boiskach.