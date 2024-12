Bez Kapustki, Pankova, a także kontuzjowanych Vinagre, czy Augustyniaka Legia Warszawa przystępowała do wyjazdowego starcia z Djurgardens. Z uwagi na potężne braki kadrowe "Wojskowych" to Szwedzi uchodzili za faworytów i szybko udowodnili, że zamierzają sięgnąć po pełną pulę.

Liga Konferencji. Osłabiona Legia poległa w Szwecji. Mimo to jest awans do 1/8

Gospodarze stosunkowo szybko objęli prowadzenie, a niedługo przed zakończeniem pierwszej połowy prowadzili już 2:0. Podopieczni Goncalo Feio rzadko byli przy piłce i zostali zepchnięci do defensywy, choć niekiedy udawało im się "odgryzać". Dopiero po zmianie stron trafienie kontaktowe zaliczył Paweł Wszołek , ale tego dnia było to zbyt mało na Djurgardens.

Goncalo Feio się wściekł. Ostre słowa pod adresem działaczy Legii

Zimą nie spodziewam się rewolucji i wielu zmian. Do Ligi Konferencji dołączy Eliitm i Urbański, to 2 z 3 zmian, jakie możemy dokonać. Prawda jest taka, że na ten moment nie dostałem żadnego wystarczająco dobrego nazwiska, które mogłoby wzmocnić zespół

"Soczysty strzał w dyrektora sportowego. Byłoby mi go nawet szkoda, gdyby nie fakt, że sam, na własne ryzyko zwolnił poprzedniego trenera i zatrudnił tego. No i muszę przyznać rację Feio, bo jakość transferów go, delikatnie rzecz ujmując - nie rozpieszcza. Robi super robotę z tym materiałem. W zasadzie to powinien dać chłopakom wolne do lutego i po złotym Polonezie pod choinkę , gdyby tylko mógł. To jest niemożliwe, że Legia jest w tabelach ESA i LKE tu, gdzie jest" - napisał Szymon Ratajczyk.