Znany polski klub pod ostrzałem, głośny konflikt z legendą. Te słowa dają do myślenia

Żużel. Włókniarz Częstochowa. Leszek Tillinger: Rozstanie z Markiem Cieślakiem było błędem

Marek Cieślak aktualnie nie pełni żadnej funkcji w częstochowskim klubie, ale prezes Michał Świącik od czasu do czasu prosi go o wyrażenie zdania na dany temat. Zdaniem Leszka Tillingera, kłótnia sprzed czterech lat do teraz odbija się na poziomie sportowym Włókniarza. - Częstochowski teren jest trudny dla trenerów od momentu, w którym doszło do konfliktu między prezesem a trenerem Markiem Cieślakiem. Życie pokazało, że to był błąd. Wtedy zaczęły się problemy z trenerami - mówi nam były prezes Polonii Bydgoszcz.



Za rządów Świącika w sztabie szkoleniowym Włókniarza pojawiło się już naprawdę bardzo dużo osób. Ekspert zwraca jednak uwagę tylko na ostatnie sezony. - Trenerzy zmieniają się jak rękawiczki. Teraz też klub szuka nowego i nie ma chętnych. Cała Częstochowa oczekuje od Włókniarza dobrego wyniku. Żaden trener jednak się nie kwapi do tego zadania. Ostatnio doszło jeszcze do nieprzyjemnej sytuacji odnośnie pieniędzy dla zawodników. To też może źle wypływać na taki przebieg rozmów. Dany trener myśli, że kiedyś może to się na nich odbić - twierdzi nasz rozmówca.