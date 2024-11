W Niemczech aż huczy o zachowaniu Podolskiego. Nie zostawili na nim suchej nitki

Zachowanie Lukasa Podolskiego w meczu z Piastem Gliwice od kilku dni jest szeroko komentowane w polskich mediach. Napastnik Górnika bardzo ostro potraktował Damiana Kądziora, jednak nie został z boiska wyrzucony. Gwiazdor po spotkaniu dolał jeszcze oliwy do ognia, prowokując krytykujących go, a sytuacja wciąż się zaognia. Wieści o postawie Podolskiego dotarły już do Niemiec, gdzie również pojawiło się wiele polemiki. W tamtejszych mediach nie brakuje dosadnych określeń.