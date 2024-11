Szokujące informacje. Rywalowi Lewandowskiego grozi więzienie. Chodzi o czyn sprzed miesięcy

Sezon klubowy w europejskiej piłce rozkręcił nam się na dobre . Najważniejsze rozgrywki na Starym Kontynencie powoli zbliżają do półmetka, a w związku z tym coraz bardziej klarowna sytuacja robi się we wszelkiego rodzaju klasyfikacjach indywidualnych. Czołówka krystalizuje się w zestawieniu wyłaniającym triumfatora Złotego Buta. Jego liderem jest notujący kapitalną kampanię w La Lidze Robert Lewandowski . Za plecami naszego rodaka czyhają jednak wielkie nazwiska .

Na prestiżowe trofeum poluje choćby Erling Haaland. Norweg kontynuuje popisy w Manchesterze City. "Obywatele" może i ostatnio gorzej radzą sobie w lidze, ale za to snajper nie ma sobie nic do zarzucenia. Skandynaw z goli w sezonie 2024/25 cieszył się aż dwunastokrotnie. Do prowadzącego kapitana reprezentacji Polski traci on zaledwie trzy trafienia. A okazji do zniwelowania różnicy będzie jeszcze przecież co niemiara.