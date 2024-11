Matty Cash został przepytany przez Huberta Bugaja z TVP Sport m.in. o kwestię kontaktu z Michałem Probierzem i jego sztabem szkoleniowym. Obrońca Aston Villi przyznał, że ostatni raz z asystentem selekcjonera rozmawiał w okolicach EURO. Nie chciał dokładnie określić, od jak dawna nie wymieniał dwóch słów z samym trenerem. Piłkarz podkreślił, że Probierz ma co robić i nie oczekuje od niego regularnych telefonów.

Dodał także, że lubi polskie jedzenie, podoba mu się Chorzów i Warszawa. Wygląda na to, że inaczej jest z polskim futbolem klubowym. Otrzymał pytanie: "Czy zdarza ci się oglądać Ekstraklasę i kto jest jej liderem?" , na co zareagował:

Co to jest Ekstraklasa?

Bugaj musiał naprowadzić 27-latka, że to najwyższa liga w naszym kraju. Cash dodał: - Nie, nie mam pojęcia (kto jest liderem - red.). Nie oglądam zbyt wiele polskiej telewizji.

Cash nie wie, czym jest Ekstraklasa. Kibice nie kryją oburzenia

Internauci nie kryją oburzenia. "To już jest najwyższy poziom ignoranctwa. Piłkarz dobry, ale szanujmy się", "oglądać nie musi, ale mógłby chociaż nazwę kojarzyć", "powinien dostać reprymendę od prezesa i trenera. Przestałem się dziwić, dlaczego Probierz go nie powołuje" - to niektóre z komentarzy internautów pod wpisem na X TVP Sport. Niektórzy zaznaczają, że mało który zawodnik ogląda prywatnie futbol, ale te opinie są w mniejszości.