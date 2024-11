Znane piłkarskie powiedzenia, że "derby rządzą się swoimi prawami" to truizm, ale bardzo często ma potwierdzenie na murawie. We wczorajszych śląskich derbach między Górnikiem Zabrze a Piastem Gliwice (1-0) aż iskrzyło. Na samym finiszu spotkania za uderzenie Erika Janży z boiska z czerwoną kartką wyleciał kapitan Jakub Czerwiński z Piasta. Wcześniej skandalicznie zachował się mistrz świata z 2014 r. i legenda Górnika, Lukas Podolski. Sędzia Adam Lyczmański, ekspert stacji Canal Plus powiedział, że Niemiec zasłużył "na dwie czerwone kartki".

