Pogoń Szczecin sprzedana? Oficjalnie: Jest komunikat klubu. "Ostatecznie"

Wzajemne oskarżenia, a teraz ostateczne rozwiązanie. Koniec negocjacji

Sytuacja była więc niezwykle skomplikowana. Kanadyjczyk bardzo chciał przejąć Pogoń Szczecin, ale kontakty w tej sprawie szybko przerodziły się we wzajemne oskarżenia. Haditaghi wprost powiedział, iż szanuje prawo do komunikowania się z opinią publiczną przedstawicieli Pogoni Szczecin, ale zasmuca go fakt, że pomijają kluczowe informacje i nie są w pełni transparentni co do charakteru tych pożyczek.