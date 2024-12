Kataklizm w klubie Ekstraklasy. Portugalczyk wprost: To skandal dla polskiej piłki

Wiem, że już kilka miesięcy temu sprawa przyznania licencji Lechii na grę w Ekstraklasie była bardzo, bardzo trudna. Do ostatnich minut ważyło się, czy klub przystąpi do rozgrywek. W tym momencie nie wiem, czy właściciel znowu znajdzie jakieś pieniądze, czy też nie. W pierwszej kolejności trzeba jednak myśleć o piłkarzach i pracownikach, którzy są teraz. Należy im zapłacić, żeby w ogóle myśleć o walce o utrzymanie. To skandaliczne, że taki wielki klub ma takie problemy. I to też skandal dla polskiej piłki, że do takiej sytuacji doszło.

~ Flavio Paixao