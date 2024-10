Awantura po meczu Ekstraklasy, takich scen dawno nie było. "Jest do zawieszenia"

Kowalczyk grzmi po meczu w Częstochowie. Chce wyrzucenia asystenta sędziego

Tym scenom z niedowierzaniem przyglądali się eksperci. Po ostatnim gwizdku nie brakowało krytycznych opinii związanych z poziomem sędziowania. Zirytował się chociażby Wojciech Kowalczyk. Z ust 52-latka padły mocne słowa na antenie Weszło TV. Oberwało się zwłaszcza asystentowi. "My widzieliśmy od razu, że przecież tu nie może być gola, bo jest ewidentny spalony, a oni jeszcze korzystają z VAR-u. Przecież ten sędzia jest do zawieszenia, asystent do wyrzucenia do B-klasy. Tam nie potrzeba asystentów, czyli nikt go nie zatrudnia. Wracasz za rok chłopie, jak się nauczysz patrzyć w linię" - przekazał dosadnie (cytat za: "Transfery.info") o nieuznanej bramce Chorwata.