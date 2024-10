Szalony mecz w Ekstraklasie, 2:0 i nagły zwrot akcji. Padło siedem bramek

Gospodarze objęli prowadzenie już w 22. sekundzie. Akcję rozpoczął Christopher Simon, który prostopadle zagrał do Michała Króla, a ten dośrodkował do Piotra Ceglarza. Kapitan Motoru uderzeniem "krzyżaczkiem" posłał piłkę do siatki.

Lublinianie podwyższyli na 2:0 w 14. minucie. Z rzutu wolnego zacentrował Bartosz Wolski, a Sebastian Rudol uderzeniem głową ucieszył miejscowych kibiców. Takiego początku raczej nikt się nie spodziewał... podobnie jak nagłego zwrotu akcji, do którego doszło w dalszej części gry. Reklama

Od 2:0, do 3:2. Szalona pogoń Widzewa w pierwszej połowie

Nadzieję łodzianom na odwrócenie losów spotkania dał... napastnik Motoru - Samuel Mraz, który w 22. minucie - po rzucie rożnym - niefortunnie skierował piłkę głową do własnej bramki. Dwie minuty później było już 2:2, a przesądził o tym kolejny korner, po którym walkę o piłkę wygrał w polu karnym Imad Rondić. Widzew już mógł więc być zadowolony, a wcale nie był to koniec emocji, bo jeszcze przed przerwą Bośniak skompletował dublet. Doszło do tego w kuriozalnych okolicznościach.

W 42. minucie futbolówka trafiła do bramkarza gospodarzy - Kacpra Rosy. Ten tak długo czekał z jej odegraniem, że Imad Rondić zdołał do niego dobiec i próbując zablokować wybicie piłki, skierował ją do bramki. Piłkarze Motoru mogli rozpaczać, natomiast przyjezdni zeszli do szatni podbudowani tym, czego udało się im dokonać.

Nie zamierzali się jednak zatrzymywać i po zmianie stron poszli za ciosem. W 56. minucie wynik podwyższył Fran Alvarez, popisując się świetnym strzałem po wycofaniu piłki przez Jakuba Sypka.

O emocje w samej końcówce zabrał jeszcze Kacper Wełniak. Jego trafienie z 77. minuty nie zostało wprawdzie uznane - sędzia Damian Sylwestrzak po analizie VAR odgwizdał wówczas spalonego - ale na cztery minuty przed końcem regulaminowego czasu gry nie pozostawił już wątpliwości, strzelając trzeciego gola dla Motoru. Na więcej gospodarzom zabrakło już czasu. Widzew wygrał 4:3, wywożąc z Lublina komplet punktów. Reklama

Po starciu Motoru z Widzewem w sobotę zagrają jeszcze Zagłębie Lubin z Jagiellonią Białystok, która broni tytułu, a także Cracovia z Lechem Poznań, w hicie tej serii, o którym piszemy TUTAJ .

Statystyki meczu Motor Lublin 3 - 4 Widzew Łódź Posiadanie piłki 38% 62% Strzały 13 17 Strzały celne 6 5 Strzały niecelne 4 5 Strzały zablokowane 3 7 Ataki 86 88