Marcin P. na celowniku policji. Ujawniono powód kłopotów Marciniaka przed hitem

Szymon Marciniak w tarapatach przed hitem Lech - Legia. W tle filmowa akcja CBŚP

- Policja swoimi kanałami ustaliła, co ten człowiek będzie przewozić. Przygotowała zasadzkę, śledziła go m.in. przy użyciu drona. Okazało się, że w torbie podróżnej w jego samochodzie znaleziono cztery paczki ładunków wybuchowych. Ważyły ponad kilogram. Trwają badania, co to dokładnie za substancje. Do tego miał zapalniki do ładunków, pistolet z amunicją oraz amunicję myśliwską - ujawnia źródło Onetu.