Skandal w Ekstraklasie, Boniek ostro reaguje. Wprost mówi o "głupocie"

Nie ma wątpliwości, że w tamtej sytuacji Michael Ameyaw zaczął przewracać się na murawę przed jakimkolwiek kontaktem z nogą rywala, a mimo to sędzia Jarosław Przybył wskazał na wapno . Kibice są przyzwyczajeni do tego, że w takich sytuacjach pomyłki sędziów naprawia VAR. Tym razem system jednak nie zareagował. Dlaczego?

Boniek komentuje sędziowski skandal z meczu Jagiellonia - Raków

- Gdyby sędzia Przybył nie zrobił błędu, gdyby był dobrze ustawiony, to mógłby to wyłapać. To, że zawodnik Rakowa się rzucał przed kontaktem, to było widać gołym okiem - dodał Boniek.