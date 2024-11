On jest wielką nadzieją Szkotów. Ma dopiero 19 lat, trzeba będzie na niego uważać

Pamiętacie państwo niedawny dwumecz Polski z Chorwacją? Na lewej stronie obrony Hrvatskiej grał potężnie zbudowany Josko Gvardiol, ale absolutnie nie ograniczał się do defensywy. Gvardiol, który na co dzień uprawia swój zawód w Manchesterze City pod okiem Pepa Guardioli, to piłkarz nowego typu - broni, atakuje, rozgrywa. Lewy obrońca i środkowy pomocnik jednocześnie. Polscy zawodnicy nie wiedzieli jak go "ugryźć", a jak wchodzili z nim w kontakt, wówczas padali jak kawki.

