8:0 meczu w reprezentacji Polski. Piorunujący początek walki o Euro

Kibice w kraju nad Wisłą odliczają dni do kolejnego pojedynku podopiecznych Michała Probierza w Lidze Narodów. W Warszawie już przebywają wszyscy wybrańcy selekcjonera, którzy niebawem na PGE Narodowym zmierzą się z silnymi Portugalczykami oraz Chorwatami. Będą to bardzo ważne konfrontacje ze względu na specyficzny format rozgrywek. "Biało-Czerwoni" muszą regularnie punktować, by nie pożegnać się z najwyższą dywizją. Ostatnia drużyna z czterozespołowej grupy spadnie bezpośrednio do grona gorszych reprezentacji. Trzecia zaś zagra baraże o utrzymanie.

