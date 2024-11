Klub z Ekstraklasy stracił cierpliwość. Trener i dyrektor sportowy zwolnieni

To koniec pracy Jacka Magiery w roli szkoleniowca Śląska Wrocław, ze stanowiskiem pożegnał się też dyrektor sportowy David Balda. Zarząd klubu do czasu wyboru nowego szkoleniowca powierzył prowadzenie ekstraklasowej drużyny dwóm wieloletnim trenerom Śląska Wrocław - Michałowi Heletowi i Marcinowi Dymkowskiemu. "By wyjść z kryzysu potrzeba nam ludzi związanych ze Śląskiem i Wrocławiem, znających ten klub od podszewki" - powiedział Patryk Załęczny, prezes klubu, cytowany na stronie internetowej Śląska.