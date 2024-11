Od wtedy do ostatniej syreny walka była bardzo "bliska". Na 27 sekund do zakończenia spotkania na tablicy wyników widniało 115:116, wtedy ponownie sprawy w swoje ręce wziął Lebron James. Najpierw rzucił za dwa punkty, a niebawem dokończył dzieła dwoma wykorzystanymi rzutami osobistymi.

Był to dla niego szczególny moment - po raz pierwszy w karierze zagrał cztery mecze z rzędu z triple-double, czyli dwucyfrową liczbą punktów, zbiórek i asyst. Przeciwko Spurs miał ich odpowiednio 15, 16 i 12. Rekordem - co potwierdza strona rekordów Guinnessa - NBA w tej kwestii może się pochwalić Russell Westbrook, który od 22 stycznia do 14 lutego 2019 roku zanotował 11 kolejnych takich meczów. Poprzedni rekord 9 starć należał do Wilta Chamberlaina i przetrwał aż 51 lat.